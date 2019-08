Õde sekkub venna ellu: ta ei tohiks oma perest loobuda 

„Mu vend on tunnistanud naisele, et ta ei armasta teda. Armastus ei saavat kusagil ka enam tekkida. Ta nagu ei olegi üldse valmis oma pere nimel pingutama. Kuidas saab nii lihtsalt käega lüüa? Neil on kõik olemas- korralik kodu, töökohad ja stabiilsus. Armastus võib ju kaduda või olla kustunud, aga suhtega saab siiski vaeva näha. Selle ühise lapse nimel tuleks ju ometigi pingutada. Ma ei oska nõu anda, kuidas seda hetkega tagasi saada, aga olen veendunud, et see on võimalik. Koos edasi tegutseda, nautida toredaid reise, romantikat, rääkida, jagada hobisid – võimalusi jagub, kui vaid aega anda endale ja kaaslasele.“

„Korra läksin ka oma mehega tülli juba venna suhte tõttu, sest minu mees leiab, et peaksin eemale hoidma. Tema sõnul survestan oma venda. Ta suisa süüdistas mind, et mina ja venna elukaaslane oleme süüdlased, et mu vennal on depressiooni ilmingud. Viskasin irooniliselt õhku juba küsimuse, et äkki me peaks kah mehega lahku minema. No kuulge, kõigil meil on elus perioode, kus suurem stress ja oleme tujukad, aga ega seetõttu kohe depressiooni ei lange. Ja teisi valedes otsustes süüdistada on veel eriti tobe. Tahaks näha, kuidas vend end käsile võtaks ja oma suhet parandada prooviks. Liiga lihtsalt tahetakse loobuda. Ütlesin ka vennale, et kirjutan meie peret puudutavast murest mõna portaali, et ta näeks ja kuuleks teiste kogemusi. Ta on nii veendunud, et midagi enam teha ei saa. Ma usun küll, et on teisedki paarid olnud olukorras, kus suhe näib olevat läbi. Ja ikka on leitud võimalusi, kuidas oma pere taas liita ja koos edasi minna. Loodan, et teie lugejad mõjutavad ka minu venda proovima. Ta tunneb mind piisavalt – ega ma nii lihtsalt veel alla ei anna,“ lubab Marju jätkata oma püüdlustega, et venna pere ikkagi kokku jääks.