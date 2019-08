Facebook maksis selle eest, et kasutajate kõnesid pealt kuulataks! 

Facebook kinnitas, et on eelnevalt transkribeerinud nende Messengeri kasutajate vestlusi, kes on sisse lülitanud teenuse, mis lubab kõnesid tekstiks transkribeerida. Pealtkuulamise eesmärgiks oli Facebooki andmetel automaatsete transkribeerimisalgoritmide kvaliteedi kontroll ja parandamine.