MINEVIKUHETK | 15. august: algas hipide sümboliks kujunenud Woodstocki muusikafestival 

„Kolm päeva rahu ja muusikat“ – nii kujutati reklaamplakatitel suurt muusikafestivali, mis toimus Woodstocki linnast 70 km kaugusel asuva Betheli piimafarmi 600aakrisel põllul. Kuna Woodstocki linnake oli hipimainega, nimetati üritus just selle lähedalasuva linna järgi. Märgiliseks saanud festivali organiseerisid neli võrdlemisi kogenematut korraldajat, kes suutsid aga esinema kutsuda 1960-ndate suurimad rokkartistid: Jimi Hendrix, the Who, Jefferson Airplane, the Grateful Dead, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, CSNY, Joe Cocker jne.