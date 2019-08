OHUTUS EELKÕIGE: uuenenud nõuded muudavad autod turvalisemaks 

„Baltikumis on üsna sarnane arusaam autode turvalisusest – mida suurem auto, seda turvalisem, eriti kehvemate ilmastikutingimuste juures,“ selgitas Autospirit ASi tegevjuht Martin Pedai ning lisas, et tuginedes Euro NCAP ja teiste organisatsioonide turvalisusuuringutele, tuleb välja, et ohutud on ka väikesed uued autod.

Viimastel kümnenditel on autode kerekonstruktsioonid märkimisväärselt paranenud ja viimastel aastatel oli paljudele neist paigaldatud süsteem, mida oma olemuselt võrreldakse turvavööde ja turvapatjadega – näiteks on selleks autonoomne hädapidurduse või kokkupõrke hoiatuse süsteem. „Üldjuhul kuulub süsteem pigem autode lisavarustusse, kuid näiteks Fiati uuematel mudelitel nagu Tipo või 500X on see innovaatiline süsteem juba sisse arvestatud,“ selgitas Pedai. Alates aastast 2022 hakatakse antud ohutussüsteemi paigaldama kõigile uutele autodele Euroopa Liidus.

Erinevalt turvavöödest või turvapatjadest, mis peavad kasutuses ja sisselülitatud olema, on autonoomne hädapidurdus (või kokkupõrke hoiatuse süsteem) aktiivne süsteem – see toimib kogu aeg, et aidata vältida õnnetusi. „Näiteks USAs on see süsteem aidanud vältida kuni 50% tagant otsasõidu õnnetustest,“ ütles Autospiriti tegevjuht, lisades sealjuures, et süsteemil pole võimalik alati tagada sõiduki täielikku seiskumist, kuid isegi sõiduki aeglustamine vähendab oluliselt õnnetuste tagajärgi – eriti vigastuste arvu.

Foto: Pixabay

Ka suurenev nutitelefonide kasutamine autoroolis tingib selliste õnnetuste kasvu, seega on hädapidurdussüsteemide kasutuselevõtt pikemas perspektiivis hädavajalik liiklusohutuse tagamiseks.

Autode struktuur mängib ohutuses suurt rolli