KONTROLLI ÜLE: kuus vajalikku tegevust, mida enne kasutatud sõiduki ostu teostada 

Kontrolli sõiduki ajalugu

Kasutatud sõiduk nagu ka nimi ütleb, on varem kasutatud – aga kuidas? „Kui sõiduk on olnud kasutuses Eestis, siis saab auto ajalugu kontrollida Maanteeameti e-teeninduses. Kui soov on soetada aga välisriigist Eestisse tulevat autot, on kasuks, kui otsida sõiduki VIN-koodi internetist või teha margiesinduses VIN-koodi põhine päring. Autoesindused saavad teha ka asukohariigist liiklusregistri päringu. Need sammud annavad ülevaate, kas ja kui suured avariid on sõiduk üle elanud, millised on olnud tehnohoolduste ametlikud odomeetri näidud jne,“ kirjeldas Ideal Auto sõidukite müügi ja hinnastuse juht Priit Paas.

Veendu sõiduki tehnilises korrasolekus

Kui sõiduki taust on kindel ning auto on ka oma käega ära katsutud, siis sellest veel ei piisa, et veenduda sõiduki korrasolekus. „Sõiduki tehnilise seisukorra hindamiseks ei piisa vaid peale vaatamisest või müüja „ausõnast“ – kõige kindlam on viia auto hoolduskeskusesse tehnilisse kontrolli,“ soovitas Paas. Ta tõi esile, et mitmed kasutatud sõidukite müüjad on juba müügisaalis olevatele sõidukitele müügieelse kontrolli teostanud ning on valmis kliendile kõiki tulemusi ka näitama – see omakorda hoiab ostja aega ja ka raha kokku

„Ideal Auto praktika näitab, et enim on kasutatud sõidukitega seotud väikesed tehnilised vead, millest alati ka sõiduki eelmine omanik ei pruugi teada – sageli just näiteks elektroonikaga seotud vead. Näiteks on autol kadunud nelikvedu, kuid lähema kontrolli käigus selgus, et tarvis oli tarkvara uuendamist,“ tõi Paas esile.

Ideal Auto müügi ja hinnastuse juht rõhutas, et kui ostja ei saa auto margiesinduses põhjalikku kontrolli teostada, kuid kindel sõiduk siiski huvi pakub, tasub vähemalt läbi käia tehnilisest ülevaatuspunkist, kus saab selgust auto kehtivatest tehnonõuetest. „Kui tegemist on uuema sõidukiga, siis tehnoülevaatus ei paljasta kindlasti vigu, mis võivad olla seotud sõiduki elektroonikaga,“ sõnas Paas.

Foto: Pixabay