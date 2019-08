Reis Nädalalõpp Lõuna-Eestis: jaluta rabavaikuses, roni vaatetornide tippu ja kasta end Eesti sügavaimasse järve Liina Metsküla , täna, 00:01 Jaga: M

EESTI SÜGAVAIMA JÄRVE KALDAL: Rõuge Suurjärve rannalt paistab punase torniga Maarja kirik, metsatuka taga on ka Pesapuu. Foto: Liina Metsküla

„Maailma ilusaim riik on Lõuna-Eesti,“ õhkas kultusfilmis „Vanad ja kobedad saavad jalad alla“ peaosatäitja Maie künklikku maastikku imetledes. Tõepoolest, Lõuna-Eestil on pakkuda piisavalt palju, nii et ka pealinnast tasub enam kui kolmetunnine sõit ette võtta. Rääkimata lähemalt tulles.