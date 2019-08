Reis Järjekordne keeld Roomas: Hispaania treppidel istuda ei tohi! Ohtuleht.ee , täna, 17:09 Jaga: M

Hispaania trepid Foto: Pixabay

Hispaania trepid on üks Rooma linna kõige armastatumaid vaatamisväärsusi, kus enamik inimesi armastavad fotosid teha. Eriti just treppidel istudes. Nüüd on see aga keelatud.