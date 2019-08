AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | „Brooklyni vampiir“ Albert Fish sõi noori lapsi 

Albert Fish sündis USA pealinnas Washingtonis 19. mail 1870. aastal. Albert oli Randall Fishi pere neljast lapsest noorim. Tema ema Ellen oli abikaasa Randallist 43 aastat noorem. Fishi peres oli ka varem esinenud vaimuhaigust – tema onu oli vaevelnud religioosse maania käes ning vend saadeti hullumajja. Kui Randall Fish 1875. aastal suri, viis Alberti ema poisi lastekodusse, kus teda järjepidevalt piitsutati ning peksti. Seal avastas Albert Fish, et füüsiline valu tekitab temas seksuaalset erutust ning naudingut, mistõttu teised lapsed poissi pilkasid. Albert surus nõelu kõhtu ning kubemesse ning peksis end regulaarselt naeltega kaetud ping-pongi reketiga. Nelja aasta pärast sai Alberti ema Ellen riigiametisse tööle, mistõttu tekkis tal võimalus taas poisi eest hoolitseda, ent kahju oli juba tehtud – üleelatud katsumused olid Albertit tugevalt mõjutanud. 12aastaselt alustas ta homoseksuaalset suhet postipoisiga, kellel oli talle samuti halb mõju.

Politsei tehtud foto Albert Fishist 1903. aastal. Foto: Wikimedia Commons

1890. aastal kolis Fish New Yorki ning alustas tööd meesprostituudina. Ta alustas ka kuritegelikku käitumist, vägistades noori poisse. Vaatamata sellele, et ema korraldas Albertile abielu noore naisega ning neile sündis kuus last, ei suutnud mees korraliku kodanikuna elada. Ta jätkas noorte poiste pilastamist ning üritas isegi temaga suhtes olnud vaimselt alaarenenud meest kastreerida. 1903. aastal mõisteti ta kelmuste eest vangi. 1917. aastal jättis abikaasa Alberti maha, mispeale hakkas mees kuulma oma peas hääli, mille ta omistas apostel Johannesele.