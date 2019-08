eCall – tark süsteem, mis teatab õnnetusest ning viib päästjad kiiremini abivajajani 

eCall on algatus, mille eesmärk on liiklusõnnetuste puhul inimeste elusid päästa. Funktsiooni toimimine on pealtnäha lihtne: avarii korral helistab eCalliga varustatud sõiduk kõige lähemal asuvasse häirekeskusesse. Isegi kui sõidukis viibiv isik pole ise võimeline näiteks vigastuste tõttu rääkima, saadab auto häirekeskusesse sõiduki täpse asukoha. See annab päästjatele võimaluse kiirelt tegutseda. See on kasulik ka juhul, kui reisija on teadvusel, ent ei tea õnnetuse toimumise asukohta.