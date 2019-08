Lugeja küsib | Kumb on õige: kas pitsale pannakse juust kõige peale või mitte?! 

„Euroopa autoga seigeldes kohta üht ja teist varianti. Küll oli juhuseid, kus kõige pealmiseks katteks oli juust, kuid harvad polnud ka korrad, kus pitsat kattis hoopis liha või seened. Ma olen ise alati arvanud, et juust on ikka see, mis peaks kõige peal olema. Tekkis ka sõpradega väike arutelu ja vastaseis, et kumb siis õige variant on. Ise pakkusime, et äkki pannakse turistidele peamine komponet juustu peale seetõttu, et klient saaks olla kindel, et tegu on õige pitsaga. Et salaami ei läheks sassi hakklihaga jne. Aga võibolla on veel ka mingi muu kummaline selgitus.“