MINEVIKUHETK | 19. august: vandenõulased üritasid augustiputšiga ära hoida Nõukogude Liidu hääbumist 

1991. aasta kevadel ja suvel levisid Moskvas kuuldused Nõukogude Liidu juhi Mihhail Gorbatšovi kukutamisest. Rahulolematus NSVL-is toimuvaga oli 1991. aasta jooksul järjest suurenenud. Sõjavägi, KGB ja konservatiivsed kommunistid olid perestroikast ning Gorbatšovi valitsusmeetoditest häiritud ning soovisid tugeva keskvõimu olemasolu – et säiliks ühtlane ja kommunistlik Nõukogude Liit. Gorbatšovi nõusolek liidulepingu sõlmimisele oli vanameelsetele kommunistidele viimaseks piisaks. Vandenõulaste kaheksa juhtfiguuri moodustasid Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee (GKTšP), mille eesmärk oli augustiputšiga riigis võim haarata.

GKTšP kuulutas Moskvas välja kuus kuud kestma pidanud erakorralise seisukorra – Moskvasse toodi täiendavad sõjaväeüksused ning kehtestati massimeedia tsensuur. Eelneval päeval oli Musta mere ääres puhkusel viibinud Gorbatšov koduaresti suletud – väideti, et mees on haige. GKTšP väitiski, et nad valitsevad Nõukogude Liitu kuni Gorbatšovi tervise paranemiseni.