Scania mootorid uuenevad ning lisandus ka senisest võimsam jõuallikas 

Scania diiselmootorid on kogunud hulganisti kõrgeid auhindu kütusesäästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse eest. Nüüd on aeg sealmaal, et 9- ja 13liitriste mootorite täiustatud versioonid välja tuua.

Esimene eesmärk on kütusesääst: täiustused võimaldavad kulu kärpida lisaks kuni 2%. Omanikule tähendab see auto kasutusaja kestel kuni 10 000 € kütusesäästu ning kuni 20tonnist CO2 jalajälje vähenemist veoki kohta.

Uus, 540 hj 13-l R6 (DC13 166) mootor on mõeldud vedudeks, kus on vaja jõuallika suurt jõudlust, raske veoki kiiret juhitavust kuid samal ajal on tähtis ka sõiduki väiksem tühimass ning esitelje väiksem koormus. Võrreldes V8 mootoriga on R6 300 kg kergem, võimaldades vastavalt suuremat veose kaalu.