RANGEM KONTROLL: vanemad saavad peagi Spotify perepaketis laste muusikaeelistusi piirata 

Spotify perepakett on teenus, millega saavad kuni kuus inimest jagada suure hinnaalandusega igakuist makset. Kuigi teenuse nimi on Family Plan ehk perepakett, pole siiani avaldatud ühtegi omadust, mis ka reaalselt näitaks, et tegu on perekondadele mõeldud teenusega. Nüüd on aga uuendused käeulatuses ning läksid esmaspäeval käiku – algselt vaid Iirimaal, ent need jõuavad peagi ka teistesse riikidesse.