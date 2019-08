EKSPERT HOIATAB: viis asja, mida mitte teha, kui telefon märjaks saab 

Peamine soovitus, mida märja telefoni päästmiseks jagatakse, on seadme riisi sisse panemine. Samas on tõestatud, et riis pole niiskuse sisse imamisel üldse mitte kõige parem abimees ning leidub kordades efektiivsemaid lahendusi. Näiteks tasub pigem kasutada silikageeli, kuskussi või isegi kassiliiva.