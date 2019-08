MINEVIKUHETK | 21. august: Vincenzo Peruggia varastas Louvre'i muuseumist „Mona Lisa“ 

Vincenzo Peruggia. Foto: Wikimedia Commons

Kaks aastat hiljem võttis Peruggia Itaalia kunstiekspertidega ühendust, et maal maha müüa. Ta oli kunstiteost hoidnud oma väikeses korteris. Ekspert Alfredo Geri kutsus Peruggia Firenzesse, et maali ehtsust kontrollida. Mõistes, et tegu on originaaliga, teavitas ta politseid. Peruggia arreteeriti, ent veetis vanglas vaid seitse kuud. „Mona Lisa“ toimetati aga tagasi Louvre'i – maal naasis Pariisi tunduvalt kuulsamana, kui ta sealt lahkus.