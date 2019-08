Sisepõlemismootorid ei kao järgneva 30 aasta jooksul veel kuhugi 

Saksa tehnoloogiahiid Bosch on mitmete autotööstuses kasutatavate komponentide suurtarnija, koostöös Rootsi vesinikelementide tootjaga Powercell aga tehakse ettevalmistusi kütuseelementide masstootmiseks. Eesmärgiks on olla valmis isejuhtivate elektrisõidukite ajastuks – koostöös Daimleriga testitakse Californias robotautosid.

Siiski ei elata mõtete ja tegudega vaid kauges tulevikus, vaid peetakse oluliseks saavutada tasakaal tuleviku ja tänapäeva vahel. Boschi mobiilsuslahenduste divisjoni juht Stefan Hartung on veendunud, et kütuseelemendid on tulevik, ent puhtad bensiini- ja diiselmootorid ei kao lähema 30 aasta jooksul veel mitte kuhugi.

Lähema 10 aasta pärast on kuni 20 protsenti kõikidest elektrisõidukitest varustatud kütuseelementidega. See lahendus on eriti kohane keskmistele ja suurtele pikamaa-tarbesõidukitele, ent ka sõiduautodele. Hartung selgitas, et pistikhübriide, mille jõuallikaks on aku ja vesinikkütuseelemendid, saab kiiresti laadida, neil on suur võimsus ja piisav sõiduulatus.