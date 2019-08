PIKK KARJÄÄR: maailma vanim siiani videopilti edastav veebikaamera lülitatakse pärast 25 tegevusaastat välja 

Pikalt SFSU ülikoolilinnaku kõrval asuvat Holloway alleed jäädvustanud veebikaamera panid 1994. aastal üles tudengid Jeff Schwartz ja Dan Wong. Nüüd tõdes Schwartz, et väljalülitamise põhjuseks on mitmed raskused – pole enam head vaadet ega kohta kuhu kaamera panna. „Ülikool talub meid, ent ei paku meile reaalset tuge, mistõttu peaksime me ise leidma turvalise asupaiga kaamera jaoks,“ sõnas endine SFSU tudeng. Kuigi videovoog augusti lõpus kaob, jääb FogCami veebileht mehe sõnul järeltulevatele põlvedele mälestuseks.