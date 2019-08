MIKS NII? Saksa rendifirma taganes ootamatult 100 Tesla Model 3 ostutehingust 

Tesla Model 3 on teinud tänavu elektriautode segmendis puhta töö ja tõusnud müüduimaks elektriautoks. Ent alati ei lähe kõik nii hästi kui loodetud: Saksa autorendifirma Nextmove, mis on tuntust kogunud kui ettevõte, mis pakub võimaluse rentida elektriautosid, on Teslas (täpsemalt selle teeninduses) pettunud.

Lisaks on rendiettevõtte omanikud kurjameelsed, sest tarnitud Model 3-l on esinenud iluvigu: värv koorub või on ebaühtlane, armatuurlauad on kriimulised, vigu on leitud ka rehvide, tulede ja isegi infolusti töös. Tesla on lubanud küll kõik vead jooksvalt parandada ning anda asendusautod, ent sakslased ei jaksa oodata: kas kõik või ei midagi.