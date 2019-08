LEND MAAILMARUUMI: venelased saatsid kosmosesse elusuuruse roboti 

Kasahstanis asuvast Baikonuri kosmodroomist neljapäeval teekonda alustanud Fedor (Skybot F-850) on esimene robot, kelle on Venemaa kosmosesse saatnud. Et venelased saaksid katsetada oma uut eriolukorra päästesüsteemi, oli 180 cm pikk ning 160 kg kaaluv robot Sojuz raketi ainus reisija.