Neli õpetajate nõuannet, kuidas rahustada ülemeelikuid lapsi 

„Anna lastele midagi teha, et neil eesmärk oleks,“ sõnas Melanie Stanley, kes on üle kümne aasta õpetajana töötanud. Tema väitel on väga tähtis see, et lapsed tunneks end olulise ning vajatuna. Koolis määras Stanley õpilastele igal nädalal ametid – elektriku ülesanne oli tuled sisse-välja lülitada, tooliseadja pidi laialiolevad toolid laudade alla asetama. „See muutis positiivselt klassi kogukonda, sest kõik tundsid end tähtsana,“ kinnitas Stanley.