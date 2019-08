Maineuuring: soomlaste hinnangul on usaldusväärseim automark Toyota 

Saksa päritolu noobelmargid ei ole enam soomlaste meelest kõige ihaldusväärsemad. Pikki aastaid on selle mainetabeli esikohal püsinud Mercedes-Benz. Praktiline meel on põhjanaabritest aga võitu saanud ning pilt on muutumas.

Uuringufirma Kantar Automotive äsja avaldatud uuringutulemused näitavad, et nüüd on soomlaste südamed vallutanud Toyota. Ka on selle automargi kliendid kõige lojaalsemad. Mercedes tõugati seega edetabeli 2. kohale, järgnevad võrdse punktisummaga Audi ja BMW ning viiendal kohal on rootslaste Volvo.