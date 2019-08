Reis Uskuda või mitte? Murrame müüte Kunda kandis Meeli Parijõgi , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Milline on tsemendipealinn praegu? Kõige täpsema vastuse saad, kui mõnel päikeselisel nädalavahetusel oma silmaga järele vaatad. Foto: Teet Malsroos

Majad on vundamendist katuseni hallid nagu tondid. Neid kattev tolmukiht meenutab betooni – vihm pole suutnud tsemenditolmu minema uhtuda ning see on kõvastunud ja end aja jooksul aina paksemaks kasvatanud. Rohi on hall. Puud ja põõsad on hallid. Mis mõttes on punased sõstrad ja mustad sõstrad? Sõstrad on ju kõik hallid... Ja halli sajab taevast aina juurde. Kui koolimajas klassiaknad ööseks lahti ununevad, siis on hommikuks ka lauad-pingid tuhakarva kirmega kaetud. Külalistel ei ole linna vahel eriti jututuju. Tundlikumad neist kaebavad, et mida rohkem suud paotada, seda enam hamba all krigisema hakkab...