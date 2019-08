ILUS HETK: abielu unustanud dementne mees palus taas oma abikaasa kätt – korraldatigi uued pulmad 

Šotlanna Anne Duncani sõnul kannatab tema 71aastane (nüüd kahekordne) abikaasa Bill dementsuse käes. Viimase aasta jooksul on mehel tekkinud raskusi nende suhtestaatuse ning isegi naise nime meeldetuletamisega.

Õnnelik naine tunnistas, et oli rabatud, kui abikaasa talle ütles, et soovib igavesti naisega koos olla ning küsis, millal nad abielluda saaksid. „Mu suurepärane Bill, kellega olen 12 aastat abielus olnud, ütles, et ta tahab minuga abielluda,“ sõnas Anne, keda Billi sõnad südamepõhjani liigutasid.

„Bill ei kasuta palju sõnu ning tal on keeruline end väljendada, ent kui ma tema „abieluettepaneku“ vastu võtsin, sain ma talt palju suudlusi ning kallistusi,“ väitis Anne, kes polnud aga valmis, et mees pulmaplaane ka järgmisel päeval mäletab, ent nii see oli. Kohe võttis naine ühendust oma tütrega, et too talle pulmakleidi hangiks. Siiski ei kütnud Anne liigselt lootusi üles ning arvas, et tagastab kleidi seda kandmata – määratud pulmapäeva hommikul mäletas Bill aga ikka veel plaani.