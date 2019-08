AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | „Malelauamõrvar“ Aleksander Pitšuškin meelitas oma ohvreid viinaga 

Pitšuškini teismeliseeas otsustas vanaisa noormehe oma hoole alla võtta. Ta mõistis, et poiss on väga andekas ning erikool pöörab liialt tähelepanu tema puudele, mitte arendamisele. Vanaisa innustas Pitšuškinit koolivälistele intellektuaalsetele tegevustele – noormehe sügavaimaks huviks sai male. Ta hakkas Moskva edelaosas asuvas Bitsevski pargis eakamate meestega malet mängima ning peagi sai selgeks, et noormees on selles erakordselt hea. Lauamäng sai tema jaoks vahendiks, millega oma agressiivsust maandada. Saatuslik pööre mehe käitumises toimus hetkel, kui tema vanaisa suri.