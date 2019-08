TEE ISIKUPÄRANE VALIK: mida põrandalaua hankimisel silmas pidada? 

Esmalt oleks soovitav mõelda sellele, milline peaks põrand välja nägema. Variante on erinevaid – liistparketi enamlevinud ristlõige on 16 x 68 mm ja pikkus 20-50 cm. Antud materjali saab laduda nii traditsioonilisse, sirgesse mustrisse kui ka huvitavamalt, näiteks kalasaba, versailles´i, prantsuse kalasaba jt mustritesse.

Põrandalaua valikul tuleb eelkõige mõelda laua laiusele, sest see on peamine, mis määrab lõpuks põranda väljanägemise. Kindlasti ei määra aga laua laius põranda headust või kestvust. Tasub siiski meeles pidada, et mida laiem laud, seda suuremad on laua sees ruumi õhuniiskuse mõjul tekkivad jõud ning seda suuremad on ka riskid. Seetõttu võiks müüjaga eelnevalt ruumi iseärasustest rääkida ja nõu pidada.

Laud laiusega kuni 14 cm on aga üldjuhul Eesti oludes suhteliselt kindel valik. Väga huvitavad näevad välja ka põrandad, mis tehtud kitsastest laudadest – laiusega 70-100 mm. Millegipärast on aga kitsastest laudadest valmistatud põrand Eesti kliendile võõristav, kuigi näiteks enamik Põhja-Ameerikas müüdavatest täispuidust põrandalaudadest on kitsamad kui neli tolli ehk 100 mm.

Kui põrandalauale teha ka külgfaasid, toob see veel eriti laua kuju esile ja peale selle aitavad külgfaasid varjata ka laua kuivamispragusid. Kasulik on ka teada, et lehtpuidust põrandalaudade paksus on enamasti 20 mm ja laius vahemikus 70-200 mm. Laudade pikkus on tunduvalt väiksem kui okaspuulaudadel jäädes 80 cm ja 2,5 m vahele.