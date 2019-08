KAS OLI IKKA PÕHJUST? easyJeti stjuardess ähvardas kolme lapse ema 110-eurose trahviga 

Nimelt jäi stjuardessile ette, et umbes kaheaastane poiss seisab oma istmel, et vaadata tagareas istuvate pereliikmete poole, kirjutab Daily Mail. Pardatöötaja väitis, et laps määrib istmeid (kuigi tal polnud jalatseid jalas) ning ähvardas 100-naelase ehk 110-eurose koristustasuga. Laps ei nutnud, seganud teisi ning tol hetkel polnud ka kohustuslik turvavööd kinnitada.