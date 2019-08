Privaatsaar Kariibi meres maksab vähem kui korter Los Angeleses! 

Praegu on müügis Kesk-Ameerika riigi Belize’i lähistel paiknev privaatsaar, mille hinnaks on märgitud 500 000 dollarit. Jah, üsna suur summa – aga kui soovid osta maja Los Angeleses või selle lähistel, siis on keskmine hind sellest 78 000 dollarit kopsakam.