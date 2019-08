TEHNIKAFIRMA ENNUSTAB: kümme 2025. aastal valitsevat tehnoloogiatrendi 

Pilvetehnoloogia on tõusev trend. Foto: Pixabay

Kogu maailma ettevõtted võtavad digitaalse tehnoloogia ja nutirakendused kasutusele ühtse juurdepääsuga platvormidel – see tähendab paremat koostööd, ressursside jagamist, tugevamaid ülemaailmseid ökosüsteeme ning suuremat tootlikkust. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et kõik ettevõtted kogu maailmas kasutavad 2025. aastal pilvetehnoloogiat ja 85 protsenti ärirakendustest on pilvepõhised.

5G on kohal ja kinnitab kanda palju kiiremini kui mis tahes eelmine traadita põlvkond – selle potentsiaal üksikisikute, ettevõtete ning ühiskonna jaoks on tohutu. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 58 protsendil kogu maailma rahvastikust on 2025. aastal ligipääs 5G võrgule.