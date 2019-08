Türgi saun: lõõgastuskoht turistile, kosjakontor kohalikule 

Türgi ehk araabia saun ehk kuumaõhusaun (türgi keeles hamam) on peamiselt idamaades levinud sauna variant, kus valitsevad 40–50 soojakraadi on saavutatud veebasseinide kuumutamisega, millest eraldub õhku sooja ja niiskust. Esimese hoo said Türgi saunad tegelikult sisse juba Rooma perioodil, mille Osmanite riigi rajajad hiljem hästi vastu võtsid ja nii-öelda endale kaaperdasid.