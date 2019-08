Ekspert selgitab, milliste näitajatega telefon koolilapsele kõige paremini sobib 

Algklassilapse telefon peaks olema füüsiliselt vastupidav

Algklassides õppivale lapsele endale on üldiselt kõige olulisem see, et telefoni maht oleks piisavalt suur mängude mängimiseks, kuid vanemlikult võiks eriti just väiksemate laste puhul tähelepanu pöörata telefoni hinnale ja füüsilisele vastupidavusele. Mathieseni sõnul pakuvad head füüsilist vastupidavust CAT brändi alt müüdavad telefonid, samuti on kriimustustele ja väiksematele löökidele vastupidavad Gorilla Glassi kasutavad Samsungi telefonid.

„Kindlasti võiks aga laste telefonidele osta kahepoolse ümbrise, mis aitab telefoni väga hästi kaitsta ning säilitada, Mõistlik oleks koos telefoniga soetada kohe nii turvaümbris kui ka -klaas. Kaitseklaas on sisuliselt ekraanil märkamatu, kuid telefoni maha kukkudes mõraneb suure tõenäosusega esimesena just see,“ rääkis Mathiesen.

Foto: Pixabay

Vanematele koolijütsidele on oluline kestev aku ning hea kaamera

„Vanemaks saades muutuvad rohkem olulisemaks fotode tegemise ja töötlemise võimalus, sotsiaalmeedia suhtluskanalite kasutamine ja muusika kuulamine, seega võib siis valida suurema ekraani, heade kõlarite ja kaameraga telefoni,“ lisas Mathiesen.



Nutitelefon on lapsele kui isiklik meelelahutuskeskus, seega tasub vanemal uurida ka aku vastupidavuse kohta. Kui telefon poole päeva peale tühjaks saab ning enne õhtut ei ole võimalik last enam telefoni kaudu kätte saada, muudab see kindlasti iga vanema murelikuks. Akude vastupidavust saab vaadata nende mahutavuse järgi, mida mõõdetakse milliampertundides ning üldjuhul on see märgitud telefoni spetsifikatsioonides lühendiga mAh.



„Paljude nutitelefonide aku mahutavus jääb täna umbes 2800-3000 mAh vahele, kuid see, kaua aku vastu peab, sõltub veel paljudest teguritest, näiteks operatsioonisüsteem, kasutatavad äpid, ekraani suurus ja heledus,“ selgitas Mathiesen. „Kui aga valida telefon, mille aku mahutab rohkem kui 3400 mAh, võib kindel olla, et see peab vastu videote vaatamisele, muusika kuulamisele ja helistamisele mitu tundi. Igaks juhuks võiks koolilapsel olla alati seljakotis ka akupank, millega on võimalik tühjaks saanud akut laadida,“ jagab Mathiesen õpetussõnu.

Ekraani suurus võiks jääda maksimaalselt 5,5 tollini