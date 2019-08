Bolt ja Tartu Ülikool töötavad välja isejuhtivate autode tehnoloogiat 

„Paljud tehnoloogiaettevõtted töötavad välja oma isejuhtivad sõidukeid, meie eesmärk on selle asemel ehitada üles isejuhtivate autode tehnoloogia, mis põhineb vabal tarkvaral ja olemasolevatel kaardirakendustel. See annab meile suurepärase võimaluse kasutada Bolti arendajate teadmisi masinõppest, kaartidest ja nende optimeerimisest,“ rääkis Bolti tootejuht Jevgeni Kabanov.

Koostööprojekti eesmärk on töötada välja tehnoloogiaid, mis võimaldavad isejuhtivatel sõidukitel sõita autonoomsuse neljandal tasemel. See tähendab, et enamikel juhtudel ei vaja liiklusvahend inimese sekkumist, välja arvatud kaardistamata piirkondades või äärmuslikes ilmastikuoludes sõites.