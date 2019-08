MINEVIKUHETK | 31. august: Whitechapelist leiti kurikuulsa Rappija Jacki esimene ohver 

Esimene Rappija Jackile omistatud ohver oli 43aastane Londoni prostituut Mary Ann Nichols. 30. augusti hilisõhtul kella 23 paiku nähti naist Whitechapel Roadil kõndimas. Poolteist tundi hiljem oli naine lahkunud Brick Lane'i pubist. Viimati nähti Nicholsit elusana Osborni tänava nurgal kell 2.30. Väidetavalt oli ta kogunud päeval piisavalt raha, et mitte ööd lageda taeva all veeta, ent oli suurema osa sellest maha joonud. Prostituudi moonutatud surnukeha leiti Whitechapeli linnaosast vaid tund hiljem – umbes kell 3.40.

Nicholsi laiba avastas voorimees Charles Cross. Naise kõri oli kahe lõikega läbi lõigatud ning tema kõhu alaosa oli noaga lahti rebitud. Ka tema seelik oli üles kistud. Peagi kutsuti kohale kirurg Rees Llewellyn, kelle sõnul olid kõik sügavad haavad tekitatud sama noaga. Doktor imestas, et kuriteopaigas oli vähe verd – see andis algselt alust arvata, et Nichols tapeti kusagil mujal, ent kogu veri oli ohvri juustesse ning kleiti imbunud. Llewellyni sõnul suri naine kõrihaava tõttu otsekohe – mõrvar lõikas ta kõhu lahti siis, kui ohver oli surnud. Arst arvas ka, et mõrtsukal pidid olema mingid teadmised inimese anatoomiast ning, et ta võis olla vasakukäeline.