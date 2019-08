Muinasjutuvestja vastab suurimale küsimusele kõigist: mida naised tahavad? 

Mis teha?! Kuningas tänas nõida ja ratsutas kiiresti naaberkuningriiki Lancelotile olukorda selgitama. „Lancelot, mul on sulle kaks uudist – üks hea ja üks halb. Hea uudis on see, et ma leidsin inimese, kes teab vastust küsimusele, mida naised tahavad. See on üks väga kole nõid. Halb uudis on, et ta on nõus selle avaldama ainult ühel tingimusel… Hea Lancelot, ma pean sinust väga lugu, ära tunne mingit kohustust, sa ei pea ütlema jaa… Aga nõid ütles, et ta avaldab selle vastuse ainult siis, kui sina abiellud temaga. Ja ma rõhutan – ta on kõige inetum inimene, keda on eales nähtud.“