Mees küsib nõu: mida teha, kui pole ammu seksinud... 

„Oma esimeses suhtes ma küll nautisin intiimsust ja lähedust, aga sain ka haiget. Olin valmis, et minu ellu ei olegi rohkem armastust ja seksi ette nähtud. Näib, et ma siiski eksisin. Nüüd on mu ellu tekkinud keegi, kes on minus tekitanud igatsuse ja pannud pähe mõtte, et olen valmis uueks suhteks.“

„Valjult öeldes kõlab enda jaoks kah veidralt, aga ma kardan selle naisega seksida. Me oleme ammu jõudnud faasi, kus see samm oleks loogiline. Ja järjest enam tekivad kummalised olukorrad, kus ma põgenen, sest ei julge seda sammu astuda. Asi pole selles, et ma ei tahaks. Kõik toimib ja väga tahaks. Aga on hirm. Kas ma kardan haiget saada... Või hoopis seda, et ma ei oska enam seksida. Sellest on ikkagi aastaid. Mida teha, kui pole ammu seksinud? Alkoholist abi pole – olen proovinud. Kardan, et mu hirm on varsti see, mis ta minust eemale tõukab. Ei tahaks teda kaotada, aga midagi teha ei oska. Olen lugenud kõiki neid nippe ja soovitusi. Ühel õhtul oleks peaaegu selle teema üles võtnud ja rääkinud sellest ausalt, aga jäin toppama. Kuidas sellest hirmust vabaneda... Ärevus on laes ja ei saa sellele piiri panna. Ta on väga kannatlik olnud, aga juba näen märke, et ta hakkab sellest ootel püsimisest väsima. Äkki ongi tema see ainus ja õige. Kui ma ta nüüd käest lasen, siis ei suuda ma sellest ärevusest ja hirmust enam iial toibuda,“ on Raido õnnetu.