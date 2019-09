HEA TEADA: neli põhjust, miks on mõistlik andmed pilve salvestada 

Tele2 seadmeremondi statistika järgi asendatakse pea 40% juhtudest seade uuega, sest remont osutub liiga kalliks, seade hävib täielikult või see varastatakse. Seega on Estrini sõnul ka üks peamisi põhjuseid, miks enda fotosid ja videoid pilveserverisse salvestada, materjali turvaline hoiustamine. „Ka juhul, kui telefoniga miskit juhtuma peaks, on pildid-videod hoitud ning ei saa kuhugi kaduda,“ rääkis Estrin.