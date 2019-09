Jurist: teisaldatav kiirusmõõtesüsteem peab samuti olema tähistatud osutusmärgiga 

Eesti Õigusbüroo jurist Harland Paasi hinnangul ei oma täna õiguslikust aspektist tähtsust, kas kiiruskaamera on statsionaarne või teisaldatav, igal juhul peab sellele eelnema ohutusmärk „automaatkontroll“. „Liiklusseadus ei anna võimalust kiiruskaamerate valikuliseks märgistamiseks – märk on iga statsionaarse kiiruskaamera ees. Kuivõrd teisaldatavate kiiruskaamerate regulatsioon õigusaktides on täpselt sama statsionaarsete kiiruskaameratega, siis peaks ka teisaldatava kiiruskaamera ees olema liiklusmärk „automaatkontroll““. Paasi väitel ei saa seda seisukohta ümber lükata väitega, et liiklusmärgi paigaldamine pole vajalik, sest tegemist on kiiruskaamera ajutise paiknemisega selles kohas. „Teatavasti on võimalik vajadusel kasutada ka ajutisi liiklusmärke,“ sõnas Paas.