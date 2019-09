Odavlennufirma Wizz Air lõpetab otselennud Tallinnast Londonisse 

„Nagu lennunduse praktikas tavaks, muutuvad marsruudid ja lennusagedused vastavalt reisiperioodidele ja jõudlusele,“ selgitab Õhtulehele Wizz Airi esindaja Andras Rado. „Wizz Air jälgib järjepidevalt erinevate marsruutide toimimist, et võimaldada populaarseimatele teenustele võimalikult madalaid hindu. Lennud suunal Tallinn-Luton katkestatakse alates 23. oktoobrist 2019, mis on viimane lennupäev, kuna lennukite täituvus ei vastanud meie ootustele.“

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe kinnitab, et praeguse info kohaselt on tõepoolest Wizz Air selle liini talvisest lennugraafikust välja võtnud. „Hetkel ei ole meil täpsemat infot, kas järgmisel suvel liin taastatakse. Iga uue liini sisselendamine võtab aega, et see jõuaks ka reisijate teadvusesse. Otsused teeb iga lennufirma vastavalt oma strateegiale ja sellele, millistele turgudele ta parasjagu panustab. Praegusel hetkel mõjutab ilmselt paljude lennufirmade otsuseid ka teadmatus Brexiti osas,“ räägib Pärgmäe. Piletid ostnud reisijaid teavitatakse ja pakutakse kas alternatiivset lennuplaani, lennupileti raha tagastamist või 120% pileti maksumuse ulatuses Wizz Airi lennuliinide reserveerimise krediiti.