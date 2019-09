LUGEJAKIRI | Mees siunab, et naine kasutab kodurõivasteks vanu kaltse 

„Ma olen alati jätnud vanad ja kulunud rõivad kodus kandmiseks. Ei hakka ju ometi eraldi koduriideid ostma. Seni pole sellega muret olnud, aga nüüd läksid mul pesuga mitu lemmikut tuunikat niivõrd palju heldemaks, et oli aeg nad kodurõivasteks võtta. Jah, ma tunnistan, neisse on nüüd kodus kandes mõned augud tekkinud. Aga nii silmapaistvad need nüüd kah ei ole. Aga mees on nagu vihane pull, kes mõnda augukest nähes sarved püsti ajab. Varem see teda küll niivõrd palju ei häirinud,“ selgitab Eret.

„Kõnnib keset söömist minema või kaob arvuti taha. Enamasti jõuab iga meie lahkheli mingil hetkel selleni, kus mu kodurõivad talle ette jäävad. Kas ma kodus ei tohi kanda siis seda, mida ma ise tahan?! Ma ei saa aru, mis talle pähe on läinud. Mis ma tegema peaks? Mees on väga kokkuhoidlik, mistõttu tean, et ka uuena poest ostetud kodurõivad ajaksid ta keema.“

„Väsitav on selline survestamine ja rõhutamine. Kas tal on mingit sorti keskeakriis? Ta on minust 9 aastat vanem. Tuleval aastal saab ta 47aastaseks. Midagi teda igatahes rõhub. Suhtele lõppu ma teha ei tahaks, aga rääkimine temaga pole mingit lahendust toonud. Heidab mulle ette, et kannan kaltse. Muidu meie suhe nagu toimiks, aga taolised ütlemised on mõndagi rikkunud. Ma armastan teda ikkagi. Tahaks koos edasi olla ja elu nautida. Aga mida teha?“