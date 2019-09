Porsche esimene täiselektriline sportauto Taycan on ootamatult kiire ja kaasaegne 

Kui 2014. aastal hakkasid liikuma jutud, et Porsche plaanib „teslatapjat“, muigasid paljud, sest iga uus tootja lubas, et just tema elektriauto seljatab Tesla.

Pärast suurejoonelist esitlust on päris paljud naljaninad üsna tõsiseks tõmmanud – sakslastel ongi tõsi taga. Taycan on enneolematult äge täiselektriline sportauto, palju ägedam osati loota.

Esiteks on see üks ägedaima kiirendusega sportautodest maailmas: „nullist sajani“ sõltuvalt mudelist 2,8-3,2 sekundiga. Teiseks on laadimine välkkiire: viie minutiga suudab see akusse ahmida 100 kilomeetri jagu elektrit.

Esialgu jõuab müügile kaks versiooni: Taycan Turbo S ja Taycan Turbo. Seega ei midagi põrutavalt erakordset mudelite eristamise senises süsteemis: Porsche nagu Porsche ikka.

Hinnad on kõvasti üle 100 000, aga alla 200 000. Seda on vähem kui oli arvata. Tellimine on juba alanud ja on teada, et Eesti teedele jõuab järgmisel aastal vähemalt paarkümmend Taycani.

