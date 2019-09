MINEVIKUHETK | 12. september: neli teismelist ja koer avastasid juhuslikult Lascaux' koopamaalingud 

18aastane Marcel Ravidat oli 12. septembril oma koera Robotiga jalutamas, kui ühtäkki vajus loomake maa sees olevasse auku. Kummaline avaus tekitas noormehes huvi ning ta kutsus oma kolm samaealist sõpra seda uurima. Nad sisenesid koopasse läbi 15meetrise tunneli, arvates algul, et tegu on salajase käiguga, mis viib lähedalasuvasse Lascaux' mõisasse. Peagi mõistsid noored prantslased, et koopa seinad on kaetud kujutistega loomadest ning tegu on ajaloolises mõttes väärtusliku leiuga. Seetõttu kutsusid nad koobast uudistama arheoloogi Henri Breuili, kes koos koos abilistega leiu tegelikku tähtsust mõistis.