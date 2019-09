TÄNAVATEL VOOLAS VERI: Shanghai lahingu koledustest ei pääsenud ükski linnaelanik 

Hiina sõdurite kuulipildujapesa. Foto: Wikimedia Commons

„Me tahtsime avada uue rinde, killustamaks Hiinas paiknevaid vaenlase sõjalisi jõude. Ma kiitsin selle heaks. Kõik kiitsid selle heaks,“ meenutas hiljem kindral Zhang Fakui, kes osales Nanjingis nõupidamisel. Hiinlased lootsid pealekauba sellele, et lahingud hiiglaslikus kosmopoliitlikus suurlinnas, kus elas umbes 70 000 välismaalast, panevad ka teisi riike sekkuma ning et see aitab Jaapani agressiivset käitumist peatada. Paljudele linnas elavatele lääneriikide esindajatele oli selline mõttekäik täiesti mõistetav olukorras, milles hiinlased end leidsid.

„Mulle ei meeldi sõda. Minu arvates on see ebakristlaslik. Ma tõesti ei tea, mida Hiina veel teha saaks – peale selle, et Jaapanile vastu hakkab – kui Hiina just ei soovi Jaapani kolooniana lõpetada,“ kirjutas Shanghais elanud Briti-Ameerika misjonär Frank Rawlinson 1937. aasta augusti alguses.