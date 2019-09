JORDAANIA: ööbi kõrbes, kappa mööda treppe ja sõbrusta kohalike loomadega 

Amman on ka väga mitmekihiline linn. Tänavad on eri kõrgustel ning soovitud kohta jõudmiseks tuleb traavida mööda pikki treppe üles-alla ja rassida ülesmäge. Selleks, et jalutada kolme kilomeetri kaugusele, kulub poolteist tundi ning kohale jõudes ripub hing paelaga kaelas. Sestap ei näe ka tänavapildis lapsevankriga ega ratastoolis inimesi. Kui paar esimest päeva olid lihased õhtuks hirmus valusad, siis peagi jooksime mööda treppe mängleva kergusega. Ilm Ammanis oli augustis imeline: soojakraade 30 ringis, kuid õnneks puhus ka meeldiv tuuleke, nii et kuumus ei muutunud koormavaks.