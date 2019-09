MINEVIKUHETK | 13. september: keiser Hadrianus rajas Britanniasse hiiglasliku müüri 

Ka tänase päevani on Hadrianuse vallist võrdlemisi palju säilinud – eriti keskmine osa, mis asub kõrgendikel. Minevikus on inimesed paljudes kohtades müüri tugevalt lõhkunud, et saada kivimaterjali uute hoonete ehitamiseks. Hadrianuse vall on Suurbritannias üks turistide külastatumaid vaatamisväärsusi ning parim näide Rooma kunagisest võimust Britannias.