SASS HENNO MULJED CANNES’I JAHIFESTIVALILT: tulgu või veeuputus. Ja ta tuleb 

Mõttekoht. Oleme loodusjõudude alistamisel jõudnud punkti, kus oleme ehk liigagi uhked ja liigagi kindlad oma tehnika suursaavutustele. Kui 10 aasta eest väikelaevajuhi kursustel ilma paberkaardita kunagi sadamast lahkuda ei soovitatud, siis täna dikteerivad suurte ja krabisevate paberkaartide väljasuremise uute jahtide sisekujundus, kus paberkaardi laialilaotamiseks sobivat tasapinda enam sageli ei eksisteerigi.

Kättesaadava luksuse ajajärk

Luksusjahtide ja kaatrite müügiedu käib alati käsikäes majandustsüklitega. Praegu on maailm tõusufaasis. 500 000 eurot maksvaid jahte pakuvad jahitootjate enda liisinguettevõtted 4000 euroste kuumaksetega. Palgatöötaja jaoks hoomamatu, aga ettevõtja jaoks saatanlikult kättesaadav. „Mõtle, jätad ühe IT-mehe töökoha loomata ja liisid paadi nii et kasvugraafikust isegi jõnksu läbi ei käi“ naljatasin messi külastavate Eesti ettevõtjatega, mõeldes, kuidas majanduskasvu laineharjal on taas üle mõistuse kallinna tunduvad asjad lõpptarbija jaoks kättesaadavaks kujundatud. Vägisi meenub eelmine majanduskriis, kus pankade riskiaktivate osakonnad (et mitte öelda hapuksläinud laenude osakonnad) maksid peale, et keegi nende lugematute ehitusettevõtjate liisitud luksusmaasturite liisinguid jätkaks, sest ühel hetkel kõigi jaoks kättesaadavana tundunud kaubad poosid kinni terve majandussektori hapnikuvaru. Ja kui Prantsuse Rivieras on meri vähemalt talvel jäävaba, et saad laostumise korral ka paadis elada, siis Eesti ettevõtjal jääb see õlekõrs kasutamata.

Kuid kindlasti on ajastu märk, et mitmete luksusjahtide tootjafirma kodulehtedel on tekkinud link „finantseerimine“ – paaril juhul on lingi all ka näha, et töö käib. „Peagi lansseerime oma finantseerimisteenuse.“

Jahid kui investeeringuobjektid

Mitmed keskklassi jahtide tootjad (keskklass öeldakse siinkohal meresõidukite kohta, mille hinnad ei ületa miljoni euro maagilist piiri) on aga muutuva põlvkonnaidentiteediga hädas. Tänased noored ei unista enam luksusjahist, vaid on pigem emotsioonidele, maailmakogemisele ja eneseotsingutele keskenduvad lumehelbekesed, kes isegi miljonäriks saades (kas siis youtuberina, striimerina, start-upperina) ei unista raha eelmiste põlvkondade stiilis raha kulutamisest. Luksusjaht ei ole nii ahvatlev kui kuulsus. Ja selleks, et saada respekti, ei pea sul olema enam kallis auto, uhke rockbänd või villa Hollywoodi nõlval, vaid piisab ilusast instagrammipildist ja mõnest miljonist järgijast, kes su ego toidavad.

Seega on jahitootjad välja mõelnud uue narratiivi – jahtidest räägitakse üha rohkem kui investeeringuobjektidest. Ka Eestis müüdava Hanse jahi puhul, pakutakse võimalust osta jaht läbi charterprogrammi – sisuliselt tähendab see seda, et 250 000 eurot maksva jahi, saad osta endale vaid 125 000 euro eest, kui oled nõus, et poole ajast on sinu jaht kuskil Horvaatia kaunistes sadamates ja veab turiste (sest niikuinii sa ise ju kogu aeg ei sõida). Teenides sulle tulu (mis aitab katta odavamat soetushinda) Mitmed jahitootjad on loonud eraldi charterfirmad, kes selliseid investeeringuid haldavad. Lisaks pakuvad nii mõnedki lubadust, et ostavad 5 aasta pärast su 250 000 maksnud jahi (mille said 125 000 euroga) 150 000ga tagasi, nii et soovi korral on sul oma enese jaht kümmekond sõidunädalat tasuta käes, ja lõpuks teenib sulle natuke pealegi.