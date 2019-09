Lihtne nipp, kuidas vähendada telefoniekraani ees veedetud aega 

Nimelt seisneb idee selles, et aega kulutavad rakendused ei ilmuks sulle kohe pärast seadme avamist silmade ette – seega on võimalus nende avamiseks väiksem. Sageli võtad sa lihtsalt telefoni lahti, et kella või kalendrit vaadata, ent vajutad kodulehel asuva Instagrami või Facebooki äpi peale, mis neelab sinult taas paarkümmend minutit.

Kodukuvale on mõistlik jätta sellised rakendused ja otseteed, mida sul päriselt vaja läheb, näiteks kõned, sõnumid, e-mail, kalender, kalkulaator, seaded jne. Kõik muu võid lükata järgmistele lehtedele. Muidugi ei võta üks sõrmeviibutus palju aega ning ajakuluka rakenduseni jõudmine on lihtne, ent selle avamine ei pruugi sul nii tihti meeldegi tulla, kui see esmapilgul sinu eest varjatud on.