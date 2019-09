Põranda- või radiaatorküte – kumb on säästlikum? 

Põrandakütte põhieelis võrreldes muude kütteliikidega on selle optimaalne paiknemine: radiaator soojendab õhku, soe õhk on kergem kui külm õhk ja see tõuseb lae alla. Inimene tunneb ennast tavaruumis kõige mugavamalt, kui jalgade juures on temperatuur 21–22 kraadi. Et seda radiaatoriga saavutada, tuleks lae alla kütta 24–25 kraadi.