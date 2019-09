MINEVIKUHETK | 17. september: ekstsentrik Joshua Norton kuulutas end Ameerika Ühendriikide keisriks 

Nagu paljud teisedki britid, oli ärimees Joshua Abraham Norton läände õnne otsima suundunud. 1849. aasta kullapalavik meelitas mehe Ameerikasse, kus ta oli alguses ääretult edukas – ta suutis 40 000 dollari suuruse algkapitali tõsta veerand miljoni dollarini. Suure varandusega kaasnes ka suur langus, nagu see tollaste õnneotsijatega tihti juhtus. 1853. aasta riisipuuduse käigus ebaõnnestunud plaanid laostasid mehe täielikult ning ta kadus aastateks pildilt. Ta naases 1859. aasta septembris ning kuulutas end USA esimeseks keisriks Norton I-ks. Arvati, et koos rikkustega kaotas mees ka mõistuse.

„Paljude kodanike tungival palvel ja soovil – mina, Joshua Norton, kuulutan end Ameerika Ühendriikide keisriks,“ seisis Nortoni dekreedis, mis avaldati ajalehes San Francisco Bulletin – loomulikult algselt koomilise sisu tõttu. Keegi ei osanud oodata, et keiser Norton I-st saab järgmise 21 aasta jooksul San Francisco üks tuntum turismiobjekt ning sümbol. Hilisematel aastatel tema kujutistega valminud suveniirid said turistide seas ülimalt populaarseks. Linnarahvas läks naljaga kaasa, avaldades Nortonile igal võimalusel libalojaalsust – mehest möödudes kummardati ning tema poole pöörduti tiitliga „keiser“ – see kinnistas aina rohkem Norton I fantaasiat. Mehe prestiižile aitas märkimisväärselt kaasa ka ajakirjandus, mis jätkas tema sageli kummaliste määruste avaldamist.

Norton jagas tasuta lõunaid lahkelt ka koertega. Foto: Wikimedia Commons

Keiser Norton I suri 1880. aasta jaanuaris. Ta oli läinud jalutuskäigule, et oma keiserlikke valdusi üle vaadata, ent teda tabas insult. Mehe surma kajastasid kümned USA ajalehed, kaasa arvatud New York Times. Ajaleht San Francisco Chronicle'i esikaanel oli keisri surma järel suurelt prantsusekeelne traditsiooniline lause „LE ROI EST MORT“ („Kuningas on surnud“). Igaveseks San Francisco ajalukku jälje jätnud Nortoni matustele ilmus üle 10 000 toetaja, kes soovisid oma keisriga hüvasti jätta. Teda on oma teostes kujutanud mitmed maailmakuulsad kirjanikud, nende hulgas ka Mark Twain ja Robert Louis Stevenson.