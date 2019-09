Seitse asja, mida tarbijad peaksid välkmaksete kohta teadma 

Eesti pangandusmaastikul on viimastel aastatel toimunud suur muutus vabapanganduse suunal. Kodupanga mõiste on üha enam hägustumas ning mitmes pangas arveldamine on uus normaalsus. Inimesed tarbivad teenuseid seal, kus pakutakse neile kõige paremini sobivaid ja mugavamaid teenuseid. On see siis kaart, mis annab boonuseid, või välkmaksed kõigis kanalites. Kui sul või su tuttavatel on üha rohkem arveldusi erinevate pankade vahel ning maksete teostamise kiirus on oluline, siis vaata üle, mida turul pakutakse ja tee oma valik sellest lähtuvalt.

Eestis on välkmaksete süsteemiga liitunud Coop Pank, LHV Pank, SEB Pank ja Swedbank. Eesti Panga andmetel on sellega kaetud ligikaudu 94% kõikidest Eestis avatud eraisikute ja ettevõtete pangakontodest. Sama suur osakaal tavalahendustest täna veel välkkiirelt ei toimi. Nii Coop Pank, LHV kui SEB võtsid välkmaksed kasutusele kohe täies mahus, mis tähendab seda, et makseid nii saadetakse kui ka võetakse sellisena vastu. Swedbanki kliendid saavad välkmakseid algatada hetkel ainult mobiilipangas.

5. Välkmaksete osakaal kasvab kiiresti

Riigisiseste pankadevaheliste ülekannete hulgas on välkmakse osakaal tõusutrendis. Eesti Pank prognoosib, et riigisiseste välkmaksete osakaal tõuseb hinnanguliselt 70 protsendini kõigist maksetest niipea, kui kõikidel pankadel õnnestub see turvaliselt oma süsteemiga siduda. Eesti pankade piiriülestest pankadevahelistest ülekannetest moodustavad välkmaksed 40%.

6. Alati on võimalus, et raha ei liigu sekunditega

Hetkel saab pankade vahel välkmaksena kanda kuni 15 000 euro suuruseid summasid. Kui teed suuremaid ülekandeid või esineb mõni tehniline probleem, siis võib alati juhtuda, et ülekanne ei teostu välkmaksena. Pangad pakuvad selleks erinevaid lahendusi – näiteks Coop Panga maksekorraldusel on näha, kas raha kanti üle välkmaksena või mitte.

7. Varsti liiguvad välkmaksetena ka suuremad summad