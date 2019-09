Euroopa autoturg juulis kosus, ent augustis taas langes 

Peale Saksamaa, kus uute sõiduautode müük on kaheksa kuu kokkuvõttes kerges plussis (0,9%), on teistel suurematel turgudel müük langenud – Suurbritannias 3,4%, Prantsusmaal 3%, Itaalias 3% ja Hispaanias 9,2%.

Kui Balti riikidest on Eestis müük kaheksa kuu kokkuvõttes poole protsendiga miinuses, siis Lätis ja Leedus on see jätkuvalt tõusmas, vastavalt 6,2% ja 39,4%.