Frankfurti automessil esitleti F1 tehnoloogial põhinevat uut Renault Capturit 

Valikus on kokku kuus mootorit: bensiinimootorid võimsusega 100 hj, 130 hj ja 155 hj, diislimootorid võimsusega 95 hj ja 115 hj. Samuti E-TECH pistikhübriidmootor, millega on võimalik laetult läbida 45 km kuni kiirusel 135 km/h.

Uue põlvkonna Captur on eelmisest 110 mm võrra pikem pakkudes tagumistel istmetel istujatele 17 mm jagu rohkem jalaruumi. Tagumisi istmeid on võimalik ka nihutada vastavalt sellele, kus rohkem ruumi tarvis on. Uue Capturi maksimaalne pagasiruum on 536l.